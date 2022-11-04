У Мадриді пройшов багатотисячний протест робітників з вимогою підвищити зарплати

Тисячі іспанських робітників вийшли в четвер на марш протесту в Мадриді, організований найбільшими профспілками Іспанії, з вимогою підвищити заробітну плату, щоб компенсувати зростання вартості життя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Члени профспілок UGT і CCOO пройшли маршем по іспанській столиці під гаслом "Зарплата або конфлікт". Профспілки вимагають від уряду та бізнес-лідерів Іспанії погодитися на підвищення мінімальної заробітної плати понад нинішню 1000 євро на місяць у відповідь на нестримну інфляцію, яка лише нещодавно почала сповільнюватися.

"Сьогодні, на жаль, через ситуацію, з якою ми зіткнулися, зарплати не покривають наші основні потреби", - сказала учасниця маршу 55-річна Кармен Трояно.

Як і в інших країнах, в Іспанії спостерігається зростання цін, спричинене підвищенням вартості палива, яке посилилося внаслідок вторгнення Росії в Україну, що призвело до скорочення поставок. Підвищення цін на продукти харчування в Європі викликало протести по всьому континенту. Підвищення відсоткових ставок, що використовується монетарною владою для зниження інфляції, також призвело до зростання іпотечних платежів.

Католицька благодійна організація "Карітас" опублікувала в четвер звіт, в якому дійшла висновку, що три з 10 іспанських сімей не мають фінансових ресурсів для підтримки "гідних умов життя".

Інфляція в Іспанії досягла піку цього літа на рівні 10,8% в липні і помірно сповільнилася до 7,3% в жовтні.

Президент іспанської асоціації власників бізнесу CEOE, яка веде переговори з профспілками та урядом про зарплати, заявив, що підвищення може бути, якщо вони не будуть індексуватися безпосередньо до інфляції.

"Ми не говоримо "ні" підвищенню зарплат. Але ми не можемо погодитися на те, щоб підвищення зарплат відповідало інфляції ", - сказав лідер CEOE Антоніо Гараменді в інтерв'ю Іспанському національному радіо.