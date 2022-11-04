В Мадриде прошел многотысячный протест рабочих с требованием повысить зарплаты

Тысячи испанских рабочих вышли в четверг на марш протеста в Мадриде, организованный крупнейшими профсоюзами Испании, с требованием повысить заработную плату, чтобы компенсировать рост стоимости жизни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Члены профсоюзов UGT и CCOO прошли маршем по испанской столице под лозунгом "Зарплата или конфликт". Профсоюзы требуют от правительства и бизнес-лидеров Испании согласиться на повышение минимальной заработной платы сверх нынешней 1000 евро в месяц в ответ на безудержную инфляцию, которая лишь недавно начала замедляться.

"Сегодня, к сожалению, из-за ситуации, с которой мы столкнулись, зарплаты не покрывают наши основные потребности", - сказала участница марша 55-летняя Кармен Трояно.

Как и в других странах, в Испании наблюдается рост цен, вызванный повышением стоимости топлива, которое усилилось в результате вторжения России в Украину, что привело к сокращению поставок. Повышение цен на продукты питания в Европе вызвало протесты по всему континенту. Повышение процентных ставок, используемое монетарными властями для снижения инфляции, также привело к росту ипотечных платежей.

Католическая благотворительная организация "Каритас" опубликовала в четверг отчет, в котором пришла к выводу, что три из 10 испанских семей не имеют финансовых ресурсов для поддержания "достойных условий жизни".

Инфляция в Испании достигла пика этим летом на уровне 10,8% в июле и умеренно замедлилась до 7,3% в октябре.

Президент испанской ассоциации владельцев бизнеса CEOE, которая ведет переговоры с профсоюзами и правительством о зарплатах, заявил, что повышение может быть, если они не будут индексироваться непосредственно к инфляции.

"Мы не говорим "нет" повышению зарплат. Но мы не можем согласиться на то, чтобы повышение зарплат соответствовало инфляции", - сказал лидер CEOE Антонио Гараменди в интервью Испанскому национальному радио.