У Римі і Мілані проходять демонстрації на підтримку миру в Україні

У Римі і Мілані в суботу проходять багатотисячні акції під гаслом "Європа за мир" на підтримку миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє La Stampa.

"Європа за мир" в Римі розпочалася о 13.00 за місцевим часом з площі Республіки і рухається в напрямку Сан-Джованні.

На відкритті ходи прапор "Європа за мир" пронесли скаути та молодь зі Спільноти Святого Егідія, за якими йшли представники організацій, що її підтримують, та представники інституцій (мери, хоругви, президенти регіонів та провінцій). На акції представлена велика кількість веселкових прапорів і баннерів.

Очікується, що у марші візьмуть участь близько 50 тис. осіб, у т.ч. понад 500 груп, що включають широкий спектр профспілок, громадських та релігійних об'єднань, Італійську мережу роззброєння, Спільноту Святого Егідія, "Надзвичайну ситуацію", Грінпіс, "П'ятниці заради майбутнього", "Сардини", а також асоціацію італійських партизанів ANPI.

Мітинг є неполітичним, проте ліві партії на ньому широко представлені, в тому числі лівоцентристська "Демократична партія" (PD) та популістський "Рух 5 зірок" (M5S), лідери яких Енріко Летта та Джузеппе Конте, відповідно, беруть участь у заході.

Тут є ті, хто, як Джузеппе Конте, вважає, що мир треба "будувати, розуміючи причини іншого, також беручи до уваги інтереси Росії", тоді як на демонстрації "Слава Україні" в Мілані, запланованій на 16.00, є ті, хто за те, "щоб підтримати український народ і його опір, щоб підтвердити, що мир не може бути досягнутий капітуляцією".

У цій ситуації Демократична партія вирішила розділитися і бути присутньою на обох маршах, незважаючи на те, що вона завжди заявляла про відправку зброї до Києва на відміну від M5S.

"Щодо відправки зброї Києву ми досі займали лінійну позицію: допомагаючи Україні, допомагаємо Європі. Досі ми завжди так робили, тому щодо шостої партії зброї з Італії до Києва ми готові порозумітися з урядом" – сказала лідерка Демократичної партії Дебора Серраккіані, яка прийшла на Площу Республіки, щоб взяти участь в акції.

"Я чув, як міністр Крозетто сказав, що уряд готується здійснити шосту поставку зброї в Україну. Уряд не наважиться діяти без консультацій з парламентом, тим більше, що це уряд, який вже не є урядом національної єдності" – сказав лідер M5S Джузеппе Конте, який виступає проти постачання зброї Україні, але також бере участь в акції у Римі.

Цього тижня видання Il Messagero повідомило, що уряд Італії наразі не розглядає новий указ про відправку зброї в Україну, оскільки заявляє про необхідність скоординувати свої дії з НАТО та з’ясувати деталі військових потреб України. Але міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що уряд таки схвалить шостий пакет озброєння для України.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявляла, що єдиний шлях до миру між Україною і РФ – військова допомога Києву.