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Прем'єрка Італії: єдиний шлях до миру між Україною і РФ – військова допомога Києву

Середа, 26 жовтня 2022, 20:39

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні під час виступу в Сенаті в середу наголосила, що підтримує продовження військової допомоги Україні як єдину умову можливого досягнення миру Києва та Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

"Споконвіку єдиним способом сприяти переговорам у конфліктах є встановлення рівноваги. Якщо ви не хочете сказати мені, що мир досягається капітуляцією, то мир досягається тим, що ми продовжуємо підтримувати Україну, дозволяючи їй захищати себе", – сказала Мелоні.

Вона наголосила, що навіть якби Італія й відмовилася від військової підтримки України, Захід продовжив би допомогу. "Тому це не змінило б результат для України, але змінило б підхід, який будуть мати інші до нас, до нашої довіри, надійності навіть на комерційному рівні", – пояснила італійська прем’єрка.

Мелоні зазначила, що експорт Італії до Росії становить близько 1%, а з рештою країн Заходу – біля 80%.

"Своїми рішенням щодо України ми вирішуємо долю Італії", – підсумувала вона.

Джорджія Мелоні стала першою жінкою – прем’єр-міністром Італії. Попри те, що Мелоні очолює коаліцію ультраправих і правих партій, які прийшли до влади в країні вперше з початку Другої світової війни, вона наголошувала на незмінній підтримці України.

У своєму першому зверненні до італійської Палати депутатів у вівторок Мелоні заявила, що Рим не піддасться на енергетичний шантаж Путіна і залишиться партнером України.

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