В Риме и Милане проходят демонстрации в поддержку мира в Украине

В Риме и Милане в субботу проходят многотысячные акции под лозунгом "Европа за мир" в поддержку мира в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает La Stampa.

"Европа за мир" в Риме началась в 13.00 по местному времени с площади Республики и движется в направлении Сан-Джованни.

На открытии шествия флаг "Европа за мир" пронесли скауты и молодежь из Общины Святого Эгидия, за которыми шли представители организаций, которые ее поддерживают, и представители институтов (мэры, хоругви, президенты регионов и провинций). На акции представлено большое количество радужных флагов и баннеров.

Ожидается, что в марше примут участие около 50 тыс. человек, в т.ч. более 500 групп, включающих широкий спектр профсоюзов, общественных и религиозных объединений, Итальянскую сеть разоружения, Сообщество Святого Эгидия, "Чрезвычайную ситуацию", Гринпис, "Пятницы ради будущего", "Сардины", а также ассоциацию итальянских партизан ANPI.

Митинг является неполитическим, однако левые партии на нем широко представлены, в том числе левоцентристская "Демократическая партия" (PD) и популистское "Движение 5 звезд" (M5S), лидеры которых Энрико Летта и Джузеппе Конте, соответственно, участвуют в мероприятии.

Здесь есть те, кто, как Джузеппе Конте, считает, что мир надо "строить, понимая причины другого, также принимая во внимание интересы России", тогда как на демонстрации "Слава Украине" в Милане, запланированной на 16.00, есть те, кто за то, "чтобы поддержать украинский народ и его сопротивление, чтобы подтвердить, что мир не может быть достигнут капитуляцией".

В этой ситуации Демократическая партия решила разделиться и присутствовать на обоих маршах, несмотря на то, что она всегда заявляла об отправке оружия в Киев в отличие от M5S.

"Относительно отправки оружия Киеву мы до сих пор занимали линейную позицию: помогая Украине, помогаем Европе. До сих пор мы всегда так делали, поэтому по шестой партии оружия из Италии в Киев мы готовы объясниться с правительством", - сказала лидер Демократической партии Дебора Серраккиани, которая пришла на Площадь Республики, чтобы принять участие в акции.

"Я слышал, как министр Крозетто сказал, что правительство готовится осуществить шестую поставку оружия в Украину. Правительство не решится действовать без консультаций с парламентом, тем более, что это правительство, которое уже не является правительством национального единства" - сказал лидер M5S Джузеппе Конте, который выступает против поставок оружия Украине, но также участвует в акции в Риме.

На этой неделе издание Il Messagero сообщило, что правительство Италии пока не рассматривает новый указ об отправке оружия в Украину, поскольку заявляет о необходимости скоординировать свои действия с НАТО и выяснить детали военных потребностей Украины. Но министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что правительство таки одобрит шестой пакет вооружения для Украины.

Премьер Италии Джорджия Мелони заявляла, что единственный путь к миру между Украиной и РФ - военная помощь Киеву.