В Іспанії вилучили найбільшу у світі партію марихуани вартістю 64 млн євро

Іспанська поліція заявила в суботу, що вилучила 32 тонни розфасованої марихуани вуличною вартістю щонайменше 64 мільйони євро, що, за їхніми словами, є найбільшою кількістю, коли-небудь знайденою в Іспанії або на міжнародному рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Поліція провела ряд рейдів на фермах і виробничих підприємствах по всій Іспанії в рамках операції під назвою "Сади". Було заарештовано дев'ять чоловіків та 11 жінок, віком від 20 до 59 років.

"Цивільна гвардія вилучила найбільшу схованку розфасованої марихуани, знайдену до цього часу", - йдеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії.

"Це було еквівалентно приблизно 1,1 мільйонам рослин" – заявили правоохоронці.

Поліція заявила, що банда сушила рослини марихуани, упаковувала їх і відправляла в різні частини Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.

Банда була затримана в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але деталі операції були оприлюднені лише в суботу.