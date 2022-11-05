В Испании изъяли крупнейшую в мире партию марихуаны стоимостью 64 млн евро
Испанская полиция заявила в субботу, что изъяла 32 тонны расфасованной марихуаны уличной стоимостью не менее 64 миллионов евро, что, по их словам, является самым большим количеством, когда-либо найденным в Испании или на международном уровне.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Полиция провела ряд рейдов на фермах и производственных предприятиях по всей Испании в рамках операции под названием "Сады". Были арестованы девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.
"Гражданская гвардия изъяла самый большой тайник расфасованной марихуаны, найденный до сих пор", - говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.
"Это было эквивалентно примерно 1,1 миллионам растений" - заявили правоохранители.
Полиция заявила, что банда сушила растения марихуаны, упаковывала их и отправляла в разные части Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.
Банда была задержана в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но детали операции были обнародованы только в субботу.