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В Испании изъяли крупнейшую в мире партию марихуаны стоимостью 64 млн евро

Суббота, 5 ноября 2022, 16:53

Испанская полиция заявила в субботу, что изъяла 32 тонны расфасованной марихуаны уличной стоимостью не менее 64 миллионов евро, что, по их словам, является самым большим количеством, когда-либо найденным в Испании или на международном уровне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Полиция провела ряд рейдов на фермах и производственных предприятиях по всей Испании в рамках операции под названием "Сады". Были арестованы девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.

"Гражданская гвардия изъяла самый большой тайник расфасованной марихуаны, найденный до сих пор", - говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.

"Это было эквивалентно примерно 1,1 миллионам растений" - заявили правоохранители.

Полиция заявила, что банда сушила растения марихуаны, упаковывала их и отправляла в разные части Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.

Банда была задержана в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но детали операции были обнародованы только в субботу.

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Испания

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