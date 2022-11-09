Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Південна Корея заявила про новий запуск балістичної ракети КНДР 

Середа, 9 листопада 2022, 09:43

Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя.

Про це заявили в середу південнокорейські військові, не надавши додаткових деталей, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Yonhap.

"Об'єднаний комітет начальників штабів оголосив про останню провокацію Пхеньяна, але не повідомив подробиць", - йдеться у повідомленні агентства.

Запуск є останнім у рік, коли Північна Корея проводить рекордну кількість ракетних випробувань, включаючи випробування міжконтинентальної балістичної ракети минулого тижня. 

Лунають побоювання, що Пхеньян може готуватися до свого першого випробування ядерної зброї з 2017 року.

Північна Корея в понеділок, що її нещодавні ракетні запуски були імітацією ударів по Південній Кореї та США, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".

міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів чи інших країн призведе до кінця режиму Кіма. 

https://en.yna.co.kr/view/AEN20221109006900325?section=nk/nk

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
КНДР Ядерна зброя

Статті

Чи зменшать США підтримку України після виборів? Пояснення з Вашингтона

Республіканська партія може отримати контроль як у Палаті представників, так і в Сенаті США. Як це може позначитись на допомозі Україні?
9 листопада 2022 — Катерина Лісунова, Голос Америки

Як повномасштабна війна змінила формати співпраці України та ЄС

Чи залишається Угода про асоціацію актуальною для України за наявності перспективи членства у ЄС? І яку роль у співпраці відіграють довоєнні формати?
8 листопада 2022 — Марина Рабінович, для Європейської правди

Євроінтеграція поштою: чи відповідає директивам ЄС закон про поштовий зв'язок

Чи дійсно закон про поштовий зв'язок, який був розкритикований "Новою поштою", не відповідає директивам ЄС?
8 листопада 2022 — Ірина Коссе, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій