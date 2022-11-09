Південна Корея заявила про новий запуск балістичної ракети КНДР 

Північна Корея запустила балістичну ракету біля свого східного узбережжя.

Про це заявили в середу південнокорейські військові, не надавши додаткових деталей, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Yonhap.

"Об'єднаний комітет начальників штабів оголосив про останню провокацію Пхеньяна, але не повідомив подробиць", - йдеться у повідомленні агентства.

Запуск є останнім у рік, коли Північна Корея проводить рекордну кількість ракетних випробувань, включаючи випробування міжконтинентальної балістичної ракети минулого тижня.

Лунають побоювання, що Пхеньян може готуватися до свого першого випробування ядерної зброї з 2017 року.

Північна Корея в понеділок, що її нещодавні ракетні запуски були імітацією ударів по Південній Кореї та США, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".

міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів чи інших країн призведе до кінця режиму Кіма.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20221109006900325?section=nk/nk