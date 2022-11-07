Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

КНДР заявила, що запуски ракет були імітацією ударів по США та Південній Кореї

Понеділок, 7 листопада 2022, 07:23

Північна Корея заявила в понеділок, що її нещодавні ракетні запуски були імітацією ударів по Південній Кореї та США, оскільки дві країни провели "небезпечні військові навчання".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня Північна Корея провела випробувальні пуски кількох ракет, включно з, можливо, невдалим запуском міжконтинентальної балістичної ракети, і випустила сотні артилерійських снарядів у морі, коли Південна Корея і США проводили шестиденні повітряні навчання, що завершилися в суботу.

Армія КНДР заявила, що вона провела заходи, що імітують атаки на авіабази і літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити стійку військову істерію ворогів".

Шквал ракетних запусків став найбільшим за один день, і стався на тлі рекордного року ракетних випробувань Північної Кореї, що володіє ядерною зброєю.

Офіційні особи Південної Кореї і США також заявили, що Пхеньян провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою, що стало першим випадком з 2017 року.

Високопоставлені дипломати зі США, Японії та Південної Кореї поговорили телефоном у неділю та засудили нещодавні випробування, включно з "нерозважливим" запуском ракети, яка впала біля узбережжя Південної Кореї минулого тижня, ідеться в заяві Держдепартаменту США.

У понеділок офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї повідомив, що південнокорейське судно підняло уламки, які ймовірно є частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності (SRBM). Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод.

Рятувальне судно ВМС Південної Кореї використовувало підводний зонд для вилучення частин, які наразі аналізуються, сказав чиновник.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі зі своїм південнокорейським колегою у четвер, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів чи інших країн призведе до кінця режиму Кіма. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Патова конфіскація: чому в США вагаються з передачею Україні активів РФ

Чи зможе Україна отримати конфісковані активи РФ? Важливим є прецедент США, де процес передачі зіткнувся зі складнощами.
7 листопада 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Випробовування Байдена: що змінять проміжні вибори у США і до чого готуватися Києву

Вибори 8 листопада стають особливо важливими для України, адже від конфігурації Конгресу залежатиме й готовність США продовжувати підтримку Києва. 
4 листопада 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Ірландія підтримує Україну, але більше не має місць для біженців

Після російського вторгнення ірландці краще пізнали українців. Ми з власної історії знаємо, наскільки важливою є державність.
4 листопада 2022 — Тереза Хілі, посол Ірландії в Україні