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Южная Корея заявила о новом запуске баллистической ракеты КНДР 

Среда, 9 ноября 2022, 09:43

Северная Корея запустила баллистическую ракету у своего восточного побережья.

Об этом заявили в среду южнокорейские военные, не предоставив дополнительных деталей, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Yonhap.

"Объединенный комитет начальников штабов объявил о последней провокации Пхеньяна, но не сообщил подробностей", - говорится в сообщении агентства.

Запуск является последним в год, когда Северная Корея проводит рекордное количество ракетных испытаний, включая испытания межконтинентальной баллистической ракеты на прошлой неделе. 

Раздаются опасения, что Пхеньян может готовиться к своему первому испытанию ядерного оружия с 2017 года.

Северная Корея в понедельник заявила, что ее недавние ракетные запуски были имитацией ударов по Южной Корее и США, поскольку две страны провели "опасные военные учения".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или других стран приведет к концу режима Кима

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КНДР Ядерное оружие

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