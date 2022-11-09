Южная Корея заявила о новом запуске баллистической ракеты КНДР 

Северная Корея запустила баллистическую ракету у своего восточного побережья.

Об этом заявили в среду южнокорейские военные, не предоставив дополнительных деталей, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Yonhap.

"Объединенный комитет начальников штабов объявил о последней провокации Пхеньяна, но не сообщил подробностей", - говорится в сообщении агентства.

Запуск является последним в год, когда Северная Корея проводит рекордное количество ракетных испытаний, включая испытания межконтинентальной баллистической ракеты на прошлой неделе.

Раздаются опасения, что Пхеньян может готовиться к своему первому испытанию ядерного оружия с 2017 года.

Северная Корея в понедельник заявила, что ее недавние ракетные запуски были имитацией ударов по Южной Корее и США, поскольку две страны провели "опасные военные учения".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или других стран приведет к концу режима Кима.