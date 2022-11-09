Польща встановила консульські відносини з Косовом

Уряди Польщі й частково визнаного Косова у вівторок уклали між собою угоду про встановлення консульських відносин шляхом обміну нотами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомило міністерство закордонних справ Польщі.

Угода є імплементацією ухваленого у вересні рішення уряду Польщі про встановлення консульських відносин із Косовом. Попри те, що Варшава однією з перших визнала незалежність Приштини, вона тоді утрималася від одночасного встановлення дипломатичних та консульських відносин.

Як уточнюють у польському МЗС, укладена угода "дозволить забезпечити оптимальний рівень консульського захисту польських громадян на території Республіки Косово".

Варшава також підкреслила наміри продовжувати сприяти європейській інтеграції всіх західнобалканських держав та робити активний внесок у забезпечення стабільності та безпеки в регіоні, зокрема через польський військовий контингент у складі сил KFOR та Поліцейську місію EULEX у Косово.

Косово, яке проголосило незалежність 17 лютого 2008 року, визнають понад 100 країн світу, серед яких США, Канада, Японія, Туреччина, більшість країн ЄС та інші. Окрім Сербії та Боснії і Герцеговини, незалежність країни не визнали Росія та Китай.

У квітні 2016 року набула чинності Угода про стабілізацію та асоціацію між ЄС та Косово.