Польша установила консульские отношения с Косово

Правительства Польши и частично признанного Косово во вторник заключили между собой соглашение об установлении консульских отношений путем обмена нотами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.

Соглашение является имплементацией принятого в сентябре решения правительства Польши об установлении консульских отношений с Косово. Несмотря на то, что Варшава одной из первых признала независимость Приштины, она тогда воздержалась от одновременного установления дипломатических и консульских отношений.

Как уточняют в польском МИД, заключенное соглашение "позволит обеспечить оптимальный уровень консульской защиты польских граждан на территории Республики Косово".

Варшава также подчеркнула намерения продолжать способствовать европейской интеграции всех западнобалканских государств и вносить активный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе, в частности через польский военный контингент в составе сил KFOR и Полицейскую миссию EULEX в Косово.

Косово, которое провозгласило независимость 17 февраля 2008 года, признают более 100 стран мира, среди которых США, Канада, Япония, Турция, большинство стран ЕС и другие. Кроме Сербии и Боснии и Герцеговины, независимость страны не признали Россия и Китай.

В апреле 2016 года вступило в силу Соглашение о стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово.