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Австрійські міста подарували Україні три пожежні машини

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Четвер, 1 грудня 2022, 13:19

Громади австрійських міст Тульн, Майнінг та Гайнберг передали в Україну три пожежні машини.

Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області, пише "Європейська правда".

Машини Styer прибули у складі вже 52-го гуманітарного конвою з Австрії для України. 

 

"Українські рятувальники вже мають у розрахунках кілька подібних пожежних автомобілів та відзначають їх виняткову надійність і потужність, тож щиро вдячні Республіці Австрія за цей щедрий подарунок", - зазначають у відомстві.

У повідомленні не уточнюють, чи машини залишаться у Закарпатській області, чи будуть передані в інші області.

Днями Україна також отримала дві "швидкі" від уряду Сербії.

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