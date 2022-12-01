Австрійські міста подарували Україні три пожежні машини
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Четвер, 1 грудня 2022, 13:19
Четвер, 1 грудня 2022, 13:19
Громади австрійських міст Тульн, Майнінг та Гайнберг передали в Україну три пожежні машини.
Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області, пише "Європейська правда".
Машини Styer прибули у складі вже 52-го гуманітарного конвою з Австрії для України.
"Українські рятувальники вже мають у розрахунках кілька подібних пожежних автомобілів та відзначають їх виняткову надійність і потужність, тож щиро вдячні Республіці Австрія за цей щедрий подарунок", - зазначають у відомстві.
У повідомленні не уточнюють, чи машини залишаться у Закарпатській області, чи будуть передані в інші області.
Днями Україна також отримала дві "швидкі" від уряду Сербії.
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