Австрійські міста подарували Україні три пожежні машини

Громади австрійських міст Тульн, Майнінг та Гайнберг передали в Україну три пожежні машини.

Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області, пише "Європейська правда".

Машини Styer прибули у складі вже 52-го гуманітарного конвою з Австрії для України.

"Українські рятувальники вже мають у розрахунках кілька подібних пожежних автомобілів та відзначають їх виняткову надійність і потужність, тож щиро вдячні Республіці Австрія за цей щедрий подарунок", - зазначають у відомстві.

У повідомленні не уточнюють, чи машини залишаться у Закарпатській області, чи будуть передані в інші області.

Днями Україна також отримала дві "швидкі" від уряду Сербії.