Австрийские города подарили Украине три пожарные машины
Четверг, 1 декабря 2022, 13:19
Общины австрийских городов Тульн, Майнинг и Гайнберг передали в Украину три пожарные машины.
Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области, пишет "Европейская правда".
Машины Styer прибыли в составе уже 52-го гуманитарного конвоя из Австрии для Украины.
"Украинские спасатели уже имеют в расчетах несколько подобных пожарных автомобилей и отмечают их исключительную надежность и мощность, поэтому искренне благодарны Республике Австрия за этот щедрый подарок", - отмечают в ведомстве.
В сообщении не уточняют, останутся ли машины в Закарпатской области или будут переданы в другие области.
На днях Украина также получила две "скорые" от правительства Сербии.
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