Австрийские города подарили Украине три пожарные машины

Общины австрийских городов Тульн, Майнинг и Гайнберг передали в Украину три пожарные машины.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области, пишет "Европейская правда".

Машины Styer прибыли в составе уже 52-го гуманитарного конвоя из Австрии для Украины.

"Украинские спасатели уже имеют в расчетах несколько подобных пожарных автомобилей и отмечают их исключительную надежность и мощность, поэтому искренне благодарны Республике Австрия за этот щедрый подарок", - отмечают в ведомстве.

В сообщении не уточняют, останутся ли машины в Закарпатской области или будут переданы в другие области.

На днях Украина также получила две "скорые" от правительства Сербии.