Макрон планує розмову з Путіним найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що найближчими днями планує телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ABC під час візиту до США.

Макрон підтвердив наміри провести телефонну розмову з Путіним - першу з вересня. Французькі ЗМІ зазначають, що він ще минулого тижня казав, що планує поговорити з Путіним, зокрема щодо безпеки на окупованій Запорізькій АЕС і систематичних ударів по цивільній інфраструктурі, та закликати його забрати війська з усієї міжнародно визнаної території України.

В інтерв’ю Макрона запитали, що він вважатиме "успішним миром" для завершення війни. Президент Франції відповів, що це має бути сталий мир і такий, на який Україна буде готова.

"Не можна говорити про хороше перемир’я, якщо його умови будуть нав’язані Україні іншими - це умова номер один. Хороший мир - це точно не мир, який у середньо- чи довгостроковій перспективі не буде приймати одна зі сторін", - сказав він.

Макрон також сказав, що вважає великою помилкою рішення Путіна почати війну, та що все ще вважає за можливе говорити з ним.

"Думаю, президент Путін зробив величезну помилку, почавши цю війну. Був політичний і дипломатичний процес за участі міжнародної спільноти, а він прийняв рішення сам, грунтуючись на неправдивому наративі про те, що НАТО збирається використати Україну для нападу на Росію - що цілковито неправда", - зазначив Макрон.

Ведучий після того запитав його, чи можна вести перемовини про життєздатний мир так, як його бачить Макрон, з лідером, який так прорахувався з рішенням почати війну.

"Власне, це питання… Я сподіваюся, що він ще діє раціонально, я вірю в це. І, врешті, ми не російський народ, ми не ті, хто буде змінювати свого лідера. Владімір Путін - президент Росії. Можливо, він нам не подобається, але він на цій посаді, і давно… Думаю, він зробив помилку. Та чи це означає, що неможливо повернутися за стіл переговорів і говорити про щось? Думаю, це все ще можливо", - сказаві він.

Як повідомлялося, під час зустрічі з Байденом Макрон заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну показало необхідність тіснішої співпраці Парижа й Вашингтона, і Франція та США знову мають стати "братами по зброї".