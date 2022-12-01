Макрон планирует разговор с Путиным в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшие дни планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ABC во время визита в США.

Макрон подтвердил намерения провести телефонный разговор с Путиным - первый с сентября. Французские СМИ отмечают, что он еще на прошлой неделе говорил, что планирует поговорить с Путиным, в частности поднять вопрос безопасности на оккупированной Запорожской АЭС и систематических ударов по гражданской инфраструктуре в Украине, и призвать его забрать войска со всей международно признанной территории Украины.

В интервью Макрона спросили, что он будет считать "успешным миром" для завершения войны. Президент Франции ответил, что это должен быть устойчивый мир и такой, на который Украина будет готова.

"Нельзя говорить о хорошем перемирии, если его условия будут навязаны Украине другими - это условие номер один. Хороший мир - это точно не мир, который в средне- или долгосрочной перспективе не будет принимать одна из сторон", - сказал он.

Макрон также сказал, что считает большой ошибкой решение Путина начать войну, и что все еще считает возможным говорить с ним.

"Думаю, президент Путин совершил огромную ошибку, начав эту войну. Был политический и дипломатический процесс с участием международного сообщества, а он принял решение сам, основываясь на ложном нарративе о том, что НАТО собирается использовать Украину для нападения на Россию - что является полностью неправдой", - отметил Макрон.

Ведущий после того спросил его, можно ли вести переговоры о жизнеспособном мире так, как его видит Макрон, с лидером, который так просчитался с решением начать войну.

"Собственно, это вопрос... Я надеюсь, что он еще действует рационально, я верю в это. И, наконец, мы не российский народ, мы не те, кто будет менять своего лидера. Владимир Путин - президент России. Возможно, он нам не нравится, но он на этом посту, и давно... Думаю, он совершил ошибку. Но значит ли это, что невозможно вернуться за стол переговоров и говорить о чем-то? Думаю, это все еще возможно", - сказал он.

Как сообщалось, во время встречи с Байденом Макрон заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину показало необходимость более тесного сотрудничества Парижа и Вашингтона, и Франция и США снова должны стать "братьями по оружию".