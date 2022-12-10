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США підготують сотню команд саперів для розмінування територій в Україні 

Субота, 10 грудня 2022, 09:20

США розраховують до весни 2023 року сформувати та профінансувати роботу 100 розмінувальних команд в Україні. 

Про це, як пише "Європейська правда", заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США в четвер, повідомляє "Голос Америки".

Тірре відзначив високу ефективність українських саперів, які, починаючи з березня, знешкодили близько 500 тисяч вибухонебезпечних предметів. 

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Водночас представник Держдепартаменту США наголосив, що українцям потрібні додаткові навчання, адже серед саперів уже були втрати в процесі роботи.

На тренування, обладнання, а також забезпечення роботи команд із розмінування в Україні Державний департамент США цього року виділяє 91,5 млн доларів. 

"Ця програма - унікальна. Це єдиний серед профінансованих іноземними державами великий проєкт із навчання саперів всередині України. Адже інші такі проекти зазвичай вимагають, аби українські фахівці виїжджали за кордон. Крім того, всі інші урядові організації можуть узяти участь у цьому проєкті та ділитися досвідом", - сказав Тірре.

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Державний департамент США виділив 91,5 млн доларів на допомогу Україні з розмінуванням. Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування.

Раніше у Державному департаменті США повідомили, що 47,6 млн доларів на термінову гуманітарну допомогу з розмінування отримала компанія Tetra Tech. Американська компанія у співпраці з Українською асоціацією саперів має навчити українців знаходити та знешкоджувати протипіхотні міни, боєприпаси, що не вибухнули, саморобні вибухові пристрої та інші вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося у листопаді, Канада розпочала навчання українських саперів у Польщі.

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