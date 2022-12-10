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США подготовят сотню команд саперов для разминирования территорий в Украине 

Суббота, 10 декабря 2022, 09:20

США рассчитывают до весны 2023 года сформировать и профинансировать работу 100 команд с разминирования в Украине. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель Государственного департамента США, менеджер по делам Европы Майкл Тирре во время брифинга Хельсинской комиссии Конгресса США в четверг, сообщает "Голос Америки".

Тирре отметил высокую эффективность украинских саперов, которые, начиная с марта, обезвредили около 500 тысяч взрывоопасных предметов. 

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В то же время представитель Госдепартамента США отметил, что украинцам нужны дополнительные учения, ведь среди саперов уже были потери в процессе работы.

На тренировки, оборудование, а также обеспечение работы команд по разминированию в Украине Государственный департамент США в этом году выделяет 91,5 млн долларов. 

"Эта программа - уникальная. Это единственный среди профинансированных иностранными государствами большой проект по обучению саперов внутри Украины. Ведь другие такие проекты обычно требуют, чтобы украинские специалисты выезжали за границу. Кроме того, все другие правительственные организации могут принять участие в этом проекте и делиться опытом", - сказал Тирре.

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Государственный департамент США выделил 91,5 млн долларов на помощь Украине с разминированием. Средства направляются на обучение, предоставление оборудования с целью проведения операций разминирования, а также обеспечение работы команд по разминированию.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что 47,6 млн долларов на срочную гуманитарную помощь по разминированию получила компания Tetra Tech. Американская компания в сотрудничестве с Украинской ассоциацией саперов должна научить украинцев находить и обезвреживать противопехотные мины, невзорвавшиеся боеприпасы, самодельные взрывные устройства и другие взрывоопасные предметы.

Как сообщалось в ноябре, Канада начала обучение украинских саперов в Польше.

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