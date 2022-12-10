Президент Литви: Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно - це пастка
Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в суботу, повідомляє "Європейська правда".
"Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - написав Науседа у своєму Twitter.
An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022
Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports.
It is a trap. Let's not fall into it.
Білорусь у п’ятницю повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.
Заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич зустрівся в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб повідомити йому, що немає ніяких передумов для транзиту українського зерна.
Амбразевич також "повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції".