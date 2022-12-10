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Президент Литви: Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно - це пастка

Субота, 10 грудня 2022, 15:59

Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій. 

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - написав Науседа у своєму Twitter.

Білорусь у п’ятницю повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич зустрівся в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб повідомити йому, що немає ніяких передумов для транзиту українського зерна.

Амбразевич також "повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції".

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Литва Білорусь Торгівля Війна з РФ

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