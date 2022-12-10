Президент Литви: Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно - це пастка

Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - написав Науседа у своєму Twitter.

An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions.



Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports.



It is a trap. Let's not fall into it. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022

Білорусь у п’ятницю повідомила Організації Об’єднаних Націй, що дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич зустрівся в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб повідомити йому, що немає ніяких передумов для транзиту українського зерна.

Амбразевич також "повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які в даний час підпадають під санкції".