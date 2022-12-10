Президент Литвы: Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно - это ловушка
Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в субботу, сообщает "Европейская правда".
"Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее", - написал Науседа в своем Twitter.
An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022
Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports.
It is a trap. Let's not fall into it.
Беларусь в пятницу сообщила Организации Объединенных Наций, что разрешит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна.
Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции".