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Президент Литвы: Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно - это ловушка

Суббота, 10 декабря 2022, 15:59

Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций. 

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее", - написал Науседа в своем Twitter.

Беларусь в пятницу сообщила Организации Объединенных Наций, что разрешит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна.

Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции".

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Литва Беларусь Торговля Война с РФ

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