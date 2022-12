Президент Литвы: Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно - это ловушка

Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее", - написал Науседа в своем Twitter.

An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions.



Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports.



It is a trap. Let's not fall into it.