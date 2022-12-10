Президент Литвы: Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно - это ловушка

Предложение Беларуси транспортировать украинское зерно через свою территорию в Литву является очередной попыткой выйти из-под санкций.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Украинское зерно уже идет через Польшу и другие страны в порты Балтии. Это ловушка. Давайте не попадать в нее", - написал Науседа в своем Twitter.

An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions.



Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports.



It is a trap. Let's not fall into it. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022

Беларусь в пятницу сообщила Организации Объединенных Наций, что разрешит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна.

Амбразевич также "повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции".