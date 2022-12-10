Прем’єрка Молдови - Путіну: наша країна самостійно вирішує, де зберігати свій газ

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця прокоментувала заяву президента РФ Владіміра Путіна, який висловив невдоволення тим, що країна зберігає резерви газу в Україні.

Про це пише молдовське видання Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Гаврилиця заявила, що Молдова - незалежна країна і сама вирішує, де їй зберігати куплений газ.

"Молдова - незалежна країна, і газ, який вона закуповує і за який платить, може зберігати там, де вона вирішить. У нас немає сховищ природного газу в Молдові, деяку кількість природного газу ми зберігаємо в Румунії, але там сховища досить повні, тому певну кількість ми зберігаємо в Україні. Там є можливості для зберігання, і ці запаси в безпеці. Ми можемо зберігати газ, який купуємо і за який платимо там, де ми вирішимо", - сказала Гаврилиця в інтерв'ю Vocea Basarabiei 9 грудня.

7 грудня президент РФ Володимир Путін доручив міненерго Росії "подивитися уважніше" і "розібратися", чому Молдова зберігає резерви газу в Україні.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу прокоментував цю заяву досить жорстко. Він сказав, що "це імперське загарбництво", і Молдова сама подбає про те, де зберігати її газ.