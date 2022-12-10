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Премьер Молдовы - Путину: наша страна самостоятельно решает, где хранить ее газ

Суббота, 10 декабря 2022, 17:48

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина, который выразил недовольство тем, что страна хранит резервы газа в Украине.

Об этом пишет молдавское издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Гаврилица заявила, что Молдова - независимая страна и сама решает, где ей хранить купленный газ.

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"Молдова - независимая страна, и газ, который она закупает и за который платит, может хранить там, где она решит. У нас нет хранилищ природного газа в Молдове, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там хранилища достаточно полные, поэтому определенное количество мы храним в Украине. Там есть возможности для хранения, и эти запасы в безопасности. Мы можем хранить газ, который покупаем и за который платим там, где мы решим", - сказала Гаврилица в интервью Vocea Basarabiei 9 декабря.

7 декабря президент РФ Владимир Путин поручил минэнерго России "посмотреть внимательнее" и "разобраться", почему Молдова хранит резервы газа в Украине.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу прокомментировал это заявление достаточно жестко. Он сказал, что "это имперское захватничество", и Молдова сама позаботится о том, где хранить ее газ.

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Молдова Путин Война с РФ Энергетика

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