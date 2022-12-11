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У МЗС Молдови відповіли Москві на критику нового виборчого кодексу за "утиски російськомовних" 

Неділя, 11 грудня 2022, 13:06

У Міністерстві закордонних справ Молдови відповіли на критику в МЗС Росії нового виборчого кодексу, який передбачає друк бюлетенів лише румунською мовою. 

Як повідомляє Newsmaker, коментар опублікував речник МЗС Молдови Даніел Воде. 

Відповідаючи речниці МЗС Росії, він зауважив, що у Молдові "все гаразд із демократією - на відміну від вас".

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"Виборчі бюлетені будуть друкувати однією мовою - румунською. Це внутрішнє рішення нашої країни, що грунтується на консультаціях, серед іншого, з міжнародними організаціями… Турбота про громадян за європейським підходом означає повагу до прав усіх меншин, а не покровительство щодо однієї з них", - зазначив Даніел Воде.

Він також зауважив, що за окремим запитом бюлетені можуть друкуватися також мовою національних меншин. 

Крім того, речник назвав неприйнятною тональність висловлювань МЗС РФ про президентку Молдови. 

"Хотілося б нагадати офіційній речниці російського МЗС, що у дипломатії існує професійна етика, якої ми дотримуємося. Абсолютно неприйнятна манера звернень до лідера країни, обраної народом - це неповага не лише до нашої президентки, а й кожного громадянина, якого вона представляє", - наголосив Даніел Воде. 

8 грудня парламент Молдови у фінальному читанні схвалив новий Кодекс про вибори. Серед іншого, він передбачає, що бюлетені друкуються румунською мовою , але за запитом виборчих округів можуть друкуватися також мовами національних меншин. 

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що це "зачіпає інтереси російського та російськомовного населення" і зашкодить ситуації у самій Молдові та відносинам з Росією. 

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Молдова Росія

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