В МИД Молдовы ответили Москве на критику избирательного кодекса за "притеснение русскоязычных" 

В Министерстве иностранных дел Молдовы ответили на критику МИД России нового избирательного кодекса, который предусматривает печать бюллетеней только на румынском языке, если от избирательных округов нет дополнительных запросов.

Как сообщает Newsmaker, комментарий опубликовал представитель МИД Молдовы Даниэл Водэ.

Отвечая пресс-секретарю МИД России, он отметил, что в Молдове "все в порядке с демократией - в отличие от вас".

"Избирательные бюллетени будут печататься на одном языке - румынском. Это внутреннее решение нашей страны, основанное на консультациях, среди прочего, с международными организациями... Забота о гражданах по европейской модели означает уважение прав всех меньшинств, а никак не покровительство одному из них", - отметил Даниэл Водэ.

Он также отметил, что по отдельному запросу бюллетени могут печататься также на языке национальных меньшинств.

Кроме того, представитель назвал неприемлемой тональность высказываний МИД РФ о президенте Молдовы.

"Хотелось бы напомнить официальному представителю российского МИД о том, что в дипломатии существует профессиональная этика, которой мы придерживаемся. Абсолютно неприемлемая манера обращения к лидеру страны, избранной своим народом, это — неуважение не только по отношению к нашему президенту, но и к каждому гражданину, которого она представляет", - подчеркнул Даниэл Водэ.

8 декабря парламент Молдовы в финальном чтении одобрил новый Кодекс о выборах. Среди прочего, он предусматривает, что бюллетени печатаются на румынском языке, но по запросу избирательных округов могут печататься также на языках национальных меньшинств.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что это "затрагивает интересы русского и русскоязычного населения" и повредит ситуации в самой Молдове и отношениям с Россией.