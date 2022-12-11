У Польщі почнуться навчання українських медиків із повітряної евакуації

Група українських медиків прибула до Польщі для участі в тренуваннях із повітряної евакуації поранених із зони бойових дій на основі стандартів, що діють в Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомив голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра.

"У межах ініціативи перших леді Польщі та України група українських лікарів прибула до Польщі і завтра розпочинає тренування повітряної евакуації поранених військових і мирних жителів із зони бойових дій", – написав він у Twitter.

"Польща підтримує Україну у створенні та розвитку структур вертолітної медичної рятувальної служби, і ще більше груп уже прямують (для тренувань)", – додав він.

W ramach inicjatywy Pierwszych Dam 🇵🇱i🇺🇦, grupa ukraińskich lekarzy przybyła do Polski i jutro zaczyna szkolenie z ewakuacji lotniczej rannych żołnierzy i cywilów ze strefy działań wojennych. PL wspiera UA w budowie lotniczych struktur ratowniczych, a kolejne grupy już w drodze. — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) December 11, 2022

Як уточнили в Бюро нацбезпеки Польщі, навчання першої групи українських лікарів розпочнеться в понеділок на польській медичній авіарятувальній базі у Варшаві. У заході візьмуть участь голова Бюро національної безпеки міністр Яцек Сєвєра, міністр охорони здоров’я Адам Нєдзельскі та заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Крім того, за попередніми домовленостями, у січні 2023 року також буде розпочате навчання з лікування постраждалих із важкими опіками.

Як повідомлялося, в Коледжі Європи в польському Натоліні було офіційно відкрито перший з дев’яти двомісячних навчальних циклів з питань європейської інтеграції для державних службовців центральних органів виконавчої влади України.