В Польше начнутся учения украинских медиков по воздушной эвакуации

Группа украинских медиков прибыла в Польшу для участия в тренировках по воздушной эвакуации раненых из зоны боевых действий на основе стандартов, действующих в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда" сообщил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

"В рамках инициативы первых леди Польши и Украины группа украинских врачей прибыла в Польшу и завтра начинает тренировки воздушной эвакуации раненых военных и мирных жителей из зоны боевых действий", - написал он в Twitter.

"Польша поддерживает Украину в создании и развитии структур вертолетной медицинской спасательной службы, и еще больше групп уже направляются (для тренировок)", - добавил он.

W ramach inicjatywy Pierwszych Dam 🇵🇱i🇺🇦, grupa ukraińskich lekarzy przybyła do Polski i jutro zaczyna szkolenie z ewakuacji lotniczej rannych żołnierzy i cywilów ze strefy działań wojennych. PL wspiera UA w budowie lotniczych struktur ratowniczych, a kolejne grupy już w drodze. — Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) December 11, 2022

Как уточнили в Бюро нацбезопасности Польши, обучение первой группы украинских врачей начнется в понедельник на польской медицинской авиаратувальной базе в Варшаве. В мероприятии примут участие глава Бюро национальной безопасности министр Яцек Севера, министр здравоохранения Адам Недзельски и заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Кроме того, по предварительным договоренностям, в январе 2023 года также будет начато обучение по лечению пострадавших с тяжелыми ожогами.

Как сообщалось, в Колледже Европы в польском Натолине был официально открыт первый из девяти двухмесячных учебных циклов по вопросам европейской интеграции для государственных служащих центральных органов исполнительной власти Украины.