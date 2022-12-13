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У Німеччині проходять обшуки у групи кліматичних активістів

Вівторок, 13 грудня 2022, 13:37

У Німеччині проходять обшуки у домівках кліматичних активістів з ініціативи "Останнє покоління" (Letzte Generation).

Про це повідомляє Spiegel, посилаючись на слова одного з прокурорів, пише "Європейська правда".

Обшуки відбулися в одинадцяти місцях по всій території Німеччини у зв’язку з розслідуванням, яке почала прокуратура. Прокурор Кіріл Клемент повідомив, що йдеться про "початкову підозру у формуванні чи підтримці злочинного угрупування, зриві адміністративних послуг, недозволеному проникненні у приміщення й примусі". За його словами, потенційно звинувачення загрожує більш як десятку людей. Він не став вдаватися у деталі обшуків, зазначивши лише, що затримань при цьому не було.

Причиною розслідування могли стати акції активістів довкола нафтопереробного заводу у Брандебурзі в квітні-травні 2022 року. Тоді учасники ініціативи неодноразово перекривали аварійні клапани на нафтопроводі з Ростока до міста Шведт. 

Ініціатива у своєму Twitter теж повідомила про обшуки, зазначивши, що вони почалися з 5 ранку і в активістів вилучили ноутбуки, мобільні телефони і постери. Одна з речниць ініціативи розповіла, що обшуки були зокрема у неї вдома. "Ви думаєте, це нас зупинить?", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, активісти "Останнього покоління" останнім часом регулярно влаштовують акції привернення уваги у музеях і картинних галереях, приклеюючи себе до експонатів або обливаючи їх фарбою, але так, щоб не пошкодити.

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Німеччина клімат

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