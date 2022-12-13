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В Германии проходят обыски у группы климатических активистов

Вторник, 13 декабря 2022, 13:37

В Германии проходят обыски в домах климатических активистов из инициативы "Последнее поколение" (Letzte Generation).

Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на слова одного из прокуроров, пишет "Европейская правда".

Обыски прошли в одиннадцати местах по всей территории Германии в связи с расследованием, которое начала прокуратура. Прокурор Кирилл Клемент сообщил, что речь идет о "начальном подозрении в формировании или поддержке преступной группировки, срыве административных услуг, неразрешенном проникновении в помещение и принуждении". По его словам, потенциально обвинение грозит более чем десятку человек. Он не стал вдаваться в детали обысков, отметив лишь, что задержаний при этом не было.

Причиной расследования могли стать акции активистов вокруг нефтеперерабатывающего завода в Бранденбурге в апреле-мае 2022 года. Тогда участники инициативы неоднократно перекрывали аварийные клапаны на нефтепроводе из Ростока в город Шведт.

Инициатива в своем Twitter тоже сообщила об обысках, отметив, что они начались с 5 утра и у активистов изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и постеры. Одна из пресс-секретарей инициативы рассказала, что обыски были в том числе у нее дома. "Вы думаете, это нас остановит?" - написала она в Twitter.

Напомним, активисты "Последнего поколения" в последнее время регулярно устраивают акции привлечения внимания в музеях и картинных галереях, приклеивая себя к экспонатам или обливая их краской, но так, чтобы не повредить.

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Германия климат

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