У Берліні активістки "приклеїли" себе до скелету динозавра в музеї

Двоє активісток німецького кліматичного руху Letzte Generation ("Останнє покоління") приклеїлися до металічної конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

На фотографіях, поширених Letzte Generation у соцмережах, видно двох жінок у світловідбивальних жилетах, які тримають плакат зі словами: "Що, якщо уряд не може впоратися з цим?".

"Як і динозаврам у ті часи, нам загрожують кліматичні зміни, яким ми не можемо протистояти. Якщо ми не хочемо вимирання, ми повинні діяти зараз", – пояснив рух.

‼️Zwei Mütter angeklebt im #Naturkundemuseum in Berlin‼️



„Die Dinosaurier sind ausgestorben, weil sie einer Klimakatastrophe nicht standhalten konnten. Das droht uns auch: Täglich sterben 150 Arten aus. Und das ist erst der Anfang.“ - Caris und Solvig



Lasst uns handeln! pic.twitter.com/kO9Bb1dgpE — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 30, 2022

У Музеї природознавства Берліна пояснили Tagesspiegel, що активістки приклеїлися не безпосередньо до скелета динозавра, а до його металевого кріплення.

Поліція Берліна, яка прибула на виклик служби безпеки музею, виявила двох жінок віком 34 та 42 роки. Їх відклеїли від каркасу й доставили до поліції.

За фактами незаконного проникнення та пошкодження майна були висунуті звинувачення та порушені кримінальні справи, додали правоохоронці.

„Wollen wir aussterben wie die Dinosaurier oder wollen wir überleben?“ pic.twitter.com/YE473uExIg — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 30, 2022

Активісти Letzte Generation раніше відзначилися іншими акціями проти творів мистецтва, покликаними привернути увагу до кліматичної кризи.

Так, двоє активістів групи облили картопляним пюре картину "Стоги сіна" французького імпресіоніста Клода Моне, що експонується в музеї Барберіні в Потсдамі. Одній із активісток за це загрожує три роки ув’язнення.

Ще раніше екоактивісти з Letzte Generation приклеїлися руками до рами "Сікстинської Мадонни" Рафаеля у Дрезденській картинній галереї старих майстрів, чим завдали їй шкоди на суму в майже 12 тисяч євро.