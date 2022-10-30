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У Берліні активістки "приклеїли" себе до скелету динозавра в музеї

фото, відео
Неділя, 30 жовтня 2022, 19:04

Двоє активісток німецького кліматичного руху Letzte Generation ("Останнє покоління") приклеїлися до металічної конструкції, яка утримує скелет динозавра віком 66 мільйонів років у Музеї природознавства Берліна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

На фотографіях, поширених Letzte Generation у соцмережах, видно двох жінок у світловідбивальних жилетах, які тримають плакат зі словами: "Що, якщо уряд не може впоратися з цим?".

"Як і динозаврам у ті часи, нам загрожують кліматичні зміни, яким ми не можемо протистояти. Якщо ми не хочемо вимирання, ми повинні діяти зараз", – пояснив рух.

У Музеї природознавства Берліна пояснили Tagesspiegel, що активістки приклеїлися не безпосередньо до скелета динозавра, а до його металевого кріплення.

Поліція Берліна, яка прибула на виклик служби безпеки музею, виявила двох жінок віком 34 та 42 роки. Їх відклеїли від каркасу й доставили до поліції.

За фактами незаконного проникнення та пошкодження майна були висунуті звинувачення та порушені кримінальні справи, додали правоохоронці.

Активісти Letzte Generation раніше відзначилися іншими акціями проти творів мистецтва, покликаними привернути увагу до кліматичної кризи.

Так, двоє активістів групи облили картопляним пюре картину "Стоги сіна" французького імпресіоніста Клода Моне, що експонується в музеї Барберіні в Потсдамі. Одній із активісток за це загрожує три роки ув’язнення.

Ще раніше екоактивісти з Letzte Generation приклеїлися руками до рами "Сікстинської Мадонни" Рафаеля у Дрезденській картинній галереї старих майстрів, чим завдали їй шкоди на суму в майже 12 тисяч євро.

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Німеччина

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