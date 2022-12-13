Єврокомісія дасть Естонії 10 млн євро на допомогу українським біженцям

Європейська комісія надасть Естонії 10,1 мільйона євро на покриття витрат, пов'язаних із наданням допомоги українським військовим біженцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як повідомило міністерство внутрішніх справ Естонії, кошти ЄС здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від початку війни, тобто з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року.

"Екстреною допомогою Європейської комісії ми підтримуємо здатність держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій допомагати біженцям з України", – прокоментував глава естонського МВС Лаурі Ляенеметс.

За офіційними даними, з кінця лютого в Естонію в'їхали 118 268 українських біженців, з яких понад 64 тисячі залишилися в країні.

Раніше естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що поки в Естонії не було нової хвилі українських біженців, але країна буде не в змозі допомагати новоприбулим на тому самому рівні, що й раніше, оскільки більше немає житла і роботи.

На цьому тлі в уряді Естонії не виключають нової хвилі біженців з України у випадку, якщо у розпал зими Росії вдасться надовго залишити українські міста без світла й тепла, та продумують дії на такий сценарій.