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Єврокомісія дасть Естонії 10 млн євро на допомогу українським біженцям

Вівторок, 13 грудня 2022, 19:55

Європейська комісія надасть Естонії 10,1 мільйона євро на покриття витрат, пов'язаних із наданням допомоги українським військовим біженцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як повідомило міністерство внутрішніх справ Естонії, кошти ЄС здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від початку війни, тобто з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року.

"Екстреною допомогою Європейської комісії ми підтримуємо здатність держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій допомагати біженцям з України", – прокоментував глава естонського МВС Лаурі Ляенеметс.

За офіційними даними, з кінця лютого в Естонію в'їхали 118 268 українських біженців, з яких понад 64 тисячі залишилися в країні.

Раніше естонська прем'єрка Кая Каллас заявила, що поки в Естонії не було нової хвилі українських біженців, але країна буде не в змозі допомагати новоприбулим на тому самому рівні, що й раніше, оскільки більше немає житла і роботи.

На цьому тлі в уряді Естонії не виключають нової хвилі біженців з України у випадку, якщо у розпал зими Росії вдасться надовго залишити українські міста без світла й тепла, та продумують дії на такий сценарій. 

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Естонія Війна з РФ

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