Еврокомиссия даст Эстонии 10 млн евро на помощь украинским беженцам

Европейская комиссия предоставит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским военным беженцам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как сообщило министерство внутренних дел Эстонии, средства ЕС в основном покроют действующие расходы государственного бюджета за период с начала войны, то есть с 24 февраля 2022 года до 23 февраля 2023 года.

"Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам из Украины", - прокомментировал глава эстонского МВД Лаури Ляенеметс.

По официальным данным, с конца февраля в Эстонию въехали 118 268 украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались в стране.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что пока в Эстонии не было новой волны украинских беженцев, но страна будет не в состоянии помогать новоприбывшим на том же уровне, что и раньше, поскольку больше нет жилья и работы.

На этом фоне в правительстве Эстонии не исключают новой волны беженцев из Украины в случае, если в разгар зимы России удастся надолго оставить украинские города без света и тепла, и продумывают действия на такой сценарий.