У Сейм Польщі внесли проєкт змін до закону про Верховний Суд - одну з умов для отримання коштів СЄ

До Сейму Польщі внесли проєкт змін до закону про Верховний Суд, який є однією з ключових умов Єврокомісії для того, щоби Польща отримала європейські кошти.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Пізно ввечері у вівторок проєкт опублікували на сайті Сейму. Міністр у справах ЄС заявив, що цим проєктом Польща виконає ключову вимогу Єврокомісії.

За його словами, на зустрічі з представниками Єврокомісії пролунали сигнали, що схвалення проєкту вирішить питання.

Одна з ключових змін - щоби дисциплінарні провадження проти суддів розглядалися Вищим адміністративним судом, а не спецпалатою Верховного суду, а вона, зі свого боку, залишиться і буде займатися питаннями професійної відповідальності адвокатів та юридичних радників.

Як повідомлялося, у вівторок опоизиції не вдалося оголосити вотум недовіри міністру юстиції та генпрокурору Збігнєву Зьобро, якого вони називають головним винуватцем того, що Польща досі не може отримати європейські кошти.

Детальніше про деталі суперечки між Варшавою та Польщею читайте у статті Суперечка ціною в 35 млрд євро: чи піде Польща на загострення конфлікту з ЄС