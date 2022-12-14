У Сеймі Польщі провалили вотум недовіри міністру юстиції

У польському Сеймі опозиції не вдалося висловити недовіру міністру юстиці та генпрокурору Збігнєву Зьобро.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Долю голосування визначили декілька голосів: "за" проголосували 226, проти - 228 і ще 3 утрималися.

Ініціативу про вотум недовіри внесли в середині листопада депутати "Громадянської платформи", "Лівих" та Polska 2050. Прихильники відставки Зьобро наполягають, що він один з ключових винуватців конфронтації з ЄС та блокування домовленості з Брюсселем щодо коштів з фонду відновлення та що надмірно політизував свої посади; "Ліві" згадали його наміри відмовитись від Стамбульської конвенції.

Зьобро на дебатах, у свою чергу, звинуватив опозицію у підбурюванні країн ЄС до блокування польських коштів.

Детально на цю тему - у статті Суперечка ціною в 35 млрд євро: чи піде Польща на загострення конфлікту з ЄС