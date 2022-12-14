В Сейм Польши внесли проект относительно Верховного Суда, от которого зависит получение средств ЕС

В Сейм Польши внесли проект изменений в закон о Верховном Суде, который является одним из ключевых условий Еврокомиссии для того, чтобы Польша получила европейские деньги.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером во вторник проект опубликовали на сайте Сейма. Министр по делам ЕС заявил, что этим проектом Польша выполнит ключевое требование Еврокомиссии.

По его словам, на встрече с представителями Еврокомиссии прозвучали сигналы, что одобрение проекта решит вопрос.

Одно из ключевых изменений - чтобы дисциплинарные производства против судей рассматривались Высшим административным судом, а не спецпалатой Верховного суда, а она, в свою очередь, останется и будет заниматься вопросами профессиональной ответственности адвокатов и юридических советников.

Как сообщалось, во вторник опоизиции не удалось объявить вотум недоверия министру юстиции и генпрокурору Збигневу Зёбро, которого они называют главным виновником того, что Польша до сих пор не может получить европейские средства.

Подробнее о деталях спора между Варшавой и Польшей читайте в статье Спор ценой в 35 млрд евро: пойдет ли Польша на обострение конфликта с ЕС