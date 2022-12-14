Заколотники в Німеччині планували вбити Шольца – ЗМІ

У планах організаторів зірваного заколоту в Німеччині було взяття штурмом парламенту – Бундестагу – й убивство канцлера Олафа Шольца, повідомили слідчі у справі німецьким депутатам під час закритого слухання.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на учасників слухання повідомляє The New York Times.

Під час обшуків у межах зриву спроби держперевороту правоохоронці знайшли й конфіскували близько 40 одиниць вогнепальної зброї, а також тисячі набоїв до інших озброєнь.

Також було виявлено понад 100 угод про нерозголошення, в яких підписанти присягалися зберігати в таємниці план перевороту – він передбачав штурм німецького парламенту й арешт його членів, а також убивство канцлера Німеччини.

Крім того, слідство встановило, що німецький принц Генріх XIII, якого називають одним із організаторів путчу, принаймні один раз зустрічався з російськими дипломатами в консульстві в Німеччині.

Наразі незрозуміло, наскільки учасники змови були здатні фактично здійснити свої плани. До цього вони двічі планували путч і детально проаналізували маршрут до урядових будівель, але так і не втілили задумане.

Слідство зараз зосереджене на проведенні перевірки понад 30 ймовірно причетних до спроби путчу, намагається знайти можливі схованки путчистів зі зброєю, а також визначити, що означають знайдені списки з іменами людей.

Нагадаємо, минулого тижня в Німеччині спеціальні поліцейські сили провели спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Повідомили про затримання 25 осіб. Серед затриманих – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ. Серед причетних до групи є й колишня депутатка від AfD.

Детальніше про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.