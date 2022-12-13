Спроба держперевороту в Німеччині: підозрювані планували створити 280 груп для арештів та страт

Підозрювані у спробі державного перевороту в Німеччині планували створити 280 озброєних підрозділів по всій країні.

Про це заявив представник прокуратури під час закритого засідання у Бундестазі, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Бундестаг провів три засідання спеціальних комітетів в понеділок, щоб обговорити розслідування змови екстремістів, пов’язаних з ультраправим рухом "рейхсбюргерів".

Комітет з правових питань і комітет з внутрішніх справ проводили зустрічі, на яких уряд канцлера Олафа Шольца та федеральні прокурори представили "звіти та результати" рейдів і надали додаткову інформацію про операції.

На третій сесії законодавці поставили запитання комітету парламентського контролю, який відповідає за внутрішні та зовнішні розвідувальні служби Німеччини.

Прокурори заявили, що підозрювані планували створити 280 озброєних підрозділів по всій Німеччині, яким було б доручено "арештовувати та страчувати" людей після державного перевороту.

За словами законодавців, у землях Саксонія, Тюрінгія та Баден-Вюртемберг вже були зроблені конкретні приготування.

"Очевидно були плани, які, виходячи з масштабу їхніх намірів проти нашої ліберальної демократії, шокують", — сказав Константін фон Нотц, депутат від партії "Зелених".

Прокурори також поінформували законодавців про вилучення великої кількості "підписок про нерозголошення" у людей, яких намагалися завербувати ймовірні змовники.

Нагадаємо, німецька влада провела загальнонаціональні рейди проти правої терористичної групи, пов’язаної з рухом Reichsbürger ("Громадяни Рейху" або "Рейхсбюргери").

Члени руху заперечують існування Федеративної Республіки Німеччини після Другої світової війни та відкидають авторитет німецького уряду. Вони вважають, що кордони Німецької імперії 1937 року все ще існують.

Всього під час рейдів було затримано 25 підозрюваних. Прокуратура заявила, що група мала конкретні плани "збройного нападу" на уряд Німеччини з метою влаштувати державний переворот і встановити нових лідерів.

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