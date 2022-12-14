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Заговорщики в Германии планировали убить Шольца - СМИ

Среда, 14 декабря 2022, 16:14

В планах организаторов сорванного переворота в Германии было взятие штурмом парламента - Бундестага - и убийство канцлера Олафа Шольца, сообщили следователи по делу немецким депутатам во время закрытого слушания.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на участников слушания сообщает he New York Times.

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Во время обысков в рамках срыва попытки госпереворота правоохранители нашли и конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия, а также тысячи патронов к другим вооружениям.

Также было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клялись хранить в тайне план переворота - он предусматривал штурм немецкого парламента и арест его членов, а также убийство канцлера Германии.

Кроме того, следствие установило, что немецкий принц Генрих ХІІІ, которого называют одним из организаторов путча, по крайней мере один раз встречался с российскими дипломатами в консульстве в Германии.

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Пока непонятно, насколько участники заговора были способны фактически осуществить свои планы. До этого они дважды планировали путч и детально проанализировали маршрут к правительственным зданиям, но так и не воплотили задуманное.

Следствие сейчас сосредоточено на проведении проверки более 30 вероятно причастных к попытке путча, пытается найти возможные тайники путчистов с оружием, а также определить, что означают найденные списки с именами людей.

Напомним, в Германии провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Сообщили о задержании 25 человек. Среди задержанных - россиянка и мужчина, контактировавший с представителями РФ. Среди причастных к группе есть и бывшая депутатка от AfD.

Подробнее о спецоперации и заговорщиках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.

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Германия

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