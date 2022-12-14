Заговорщики в Германии планировали убить Шольца - СМИ

В планах организаторов сорванного переворота в Германии было взятие штурмом парламента - Бундестага - и убийство канцлера Олафа Шольца, сообщили следователи по делу немецким депутатам во время закрытого слушания.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на участников слушания сообщает he New York Times.

Во время обысков в рамках срыва попытки госпереворота правоохранители нашли и конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия, а также тысячи патронов к другим вооружениям.

Также было обнаружено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клялись хранить в тайне план переворота - он предусматривал штурм немецкого парламента и арест его членов, а также убийство канцлера Германии.

Кроме того, следствие установило, что немецкий принц Генрих ХІІІ, которого называют одним из организаторов путча, по крайней мере один раз встречался с российскими дипломатами в консульстве в Германии.

Пока непонятно, насколько участники заговора были способны фактически осуществить свои планы. До этого они дважды планировали путч и детально проанализировали маршрут к правительственным зданиям, но так и не воплотили задуманное.

Следствие сейчас сосредоточено на проведении проверки более 30 вероятно причастных к попытке путча, пытается найти возможные тайники путчистов с оружием, а также определить, что означают найденные списки с именами людей.

Напомним, в Германии провели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Сообщили о задержании 25 человек. Среди задержанных - россиянка и мужчина, контактировавший с представителями РФ. Среди причастных к группе есть и бывшая депутатка от AfD.

Подробнее о спецоперации и заговорщиках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.