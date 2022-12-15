У США стурбовані вироком меру Стамбула, якого вважають потенційним суперником Ердогана на виборах
США висловили глибоку стурбованість і розчарування вироком турецького суду щодо мера Стамбула Екрема Імамоглу, назвавши його засудження "несумісним із дотриманням прав людини, основоположних свобод та верховенства права".
Про це йдеться в поширеній у четвер заяві Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".
"Ми, як і раніше, серйозно стурбовані судовими переслідуваннями, які тривають, громадянського суспільства, засобів масової інформації, політичних та бізнес-лідерів у Туреччині, зокрема через тривале досудове ув'язнення, надмірно широкі звинувачення у підтримці тероризму та кримінальні справи про образи", – зазначається в заяві.
Держдеп закликав турецький уряд припинити переслідування людей за кримінальними законами про "образи" та дотримуватись прав і свобод усіх громадян Туреччини, "зокрема шляхом забезпечення відкритого середовища для публічних дискусій".
Як повідомлялося, турецький суд у середу засудив Екрема Імамоглу до двох років і семи місяців ув'язнення за образу державних службовців у промові, яку він виголосив після перемоги на виборах у Стамбулі 2019 року, а також заборонив йому займатися політичною діяльністю.
Вирок викликав широку критику в країні і за кордоном. Наступного року у Туреччині заплановані президентські вибори, і Ердоган буде балотуватися. Імамоглу вважається кандидатом, який здатен скласти серйозну конкуренцію чинному президенту.
Імамоглу був обраний на посаду мера Стамбула у березні 2019 року. Його перемога стала історичним ударом по Ердогану та його президентській Партії справедливості та розвитку, яка контролювала Стамбул упродовж чверті століття.
Партія домагалася скасування результатів муніципальних виборів у 16-мільйонному місті, заявляючи про порушення. Заперечення результатів призвело до повторного проведення виборів за кілька місяців, які також виграв Імамоглу.
Детальніше читайте у статті: Вотум недовіри Ердогану: які наслідки матимуть скандальні перевибори у Стамбулі.