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У США стурбовані вироком меру Стамбула, якого вважають потенційним суперником Ердогана на виборах

Четвер, 15 грудня 2022, 21:18

США висловили глибоку стурбованість і розчарування вироком турецького суду щодо мера Стамбула Екрема Імамоглу, назвавши його засудження "несумісним із дотриманням прав людини, основоположних свобод та верховенства права".

Про це йдеться в поширеній у четвер заяві Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".

"Ми, як і раніше, серйозно стурбовані судовими переслідуваннями, які тривають, громадянського суспільства, засобів масової інформації, політичних та бізнес-лідерів у Туреччині, зокрема через тривале досудове ув'язнення, надмірно широкі звинувачення у підтримці тероризму та кримінальні справи про образи", – зазначається в заяві.

Держдеп закликав турецький уряд припинити переслідування людей за кримінальними законами про "образи" та дотримуватись прав і свобод усіх громадян Туреччини, "зокрема шляхом забезпечення відкритого середовища для публічних дискусій".

Як повідомлялося, турецький суд у середу засудив Екрема Імамоглу до двох років і семи місяців ув'язнення за образу державних службовців у промові, яку він виголосив після перемоги на виборах у Стамбулі 2019 року, а також заборонив йому займатися політичною діяльністю.

Тисячі людей вийшли на протест проти засудження мера Стамбула

Вирок викликав широку критику в країні і за кордоном. Наступного року у Туреччині заплановані президентські вибори, і Ердоган буде балотуватися. Імамоглу вважається кандидатом, який здатен скласти серйозну конкуренцію чинному президенту.

Імамоглу був обраний на посаду мера Стамбула у березні 2019 року. Його перемога стала історичним ударом по Ердогану та його президентській Партії справедливості та розвитку, яка контролювала Стамбул упродовж чверті століття. 

Партія домагалася скасування результатів муніципальних виборів у 16-мільйонному місті, заявляючи про порушення. Заперечення результатів призвело до повторного проведення виборів за кілька місяців, які також виграв Імамоглу.

Детальніше читайте у статті: Вотум недовіри Ердогану: які наслідки матимуть скандальні перевибори у Стамбулі.

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Туреччина США

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