В США обеспокоены приговором мэру Стамбула, которого считают потенциальным соперником Эрдогана на выборах

США выразили глубокую обеспокоенность и разочарование приговором турецкого суда в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу, назвав его осуждение "несовместимым с соблюдением прав человека, основных свобод и верховенства права".

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены судебными преследованиями, которые продолжаются, гражданского общества, средств массовой информации, политических и бизнес-лидеров в Турции, в частности из-за длительного досудебного заключения, чрезмерно широкие обвинения в поддержке терроризма и уголовные дела об оскорблениях", - отмечается в заявлении.

Госдеп призвал турецкое правительство прекратить преследование людей по уголовным законам об "оскорблениях" и соблюдать права и свободы всех граждан Турции, "в частности путем обеспечения открытой среды для публичных дискуссий".

Как сообщалось, турецкий суд в среду приговорил Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам заключения за оскорбление государственных служащих в речи, которую он произнес после победы на выборах в Стамбуле 2019 года, а также запретил ему заниматься политической деятельностью.

Приговор вызвал широкую критику в стране и за рубежом. В следующем году в Турции запланированы президентские выборы, и Эрдоган будет баллотироваться. Имамоглу считается кандидатом, который способен составить серьезную конкуренцию действующему президенту.

Имамоглу был избран на должность мэра Стамбула в марте 2019 года. Его победа стала историческим ударом по Эрдогану и его президентской Партии справедливости и развития, которая контролировала Стамбул на протяжении четверти века.

Партия добивалась отмены результатов муниципальных выборов в 16-миллионном городе, заявляя о нарушениях. Отрицание результатов привело к повторному проведению выборов через несколько месяцев, которые также выиграл Имамоглу.

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