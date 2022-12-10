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Ердоган натякнув, що у 2023 році балотуватиметься у президенти востаннє

Субота, 10 грудня 2022, 18:45

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган натякнув у суботу, що наступного року востаннє балотуватиметься на посаду.

Таку заяву він зробив під час виступу у північному турецькому місті Самсуні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

"Сподіваюся, 2023 року ми розпочнемо будівництво турецького століття з тією силою, яку ми отримаємо від підтримки нашого народу востаннє від нашого імені", - сказав Ердоган.

"Ми передамо цей священний прапор нашій молоді", – додав він.

Виступаючи в суботу, Ердоган сказав, що його Партія справедливості та розвитку зробила Туреччину ключовим гравцем на світовій арені. 

Між тим, рекордна інфляція та обвал ліри в останні роки викликали занепокоєння багатьох турків, рівень життя яких різко впав. 

У жовтні Турецький статистичний інститут повідомив, що інфляція досягла 24-річного максимуму в 85,51%, хоча багато хто стверджував, що реальний рівень, ймовірно, ще вищий.

Тим часом обмінна вартість турецької ліри впала за останні кілька років, підвищуючи вартість імпортних товарів і підриваючи купівельну спроможність підприємств і домогосподарств. 


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Туреччина Ердоган

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