Прокуратура Швеції вимагає 12 років і довічного ув'язнення для братів, які шпигували для Росії

У суді Стокгольма прокуратура оголосила в понеділок, що просить довічного ув’язнення для старшого брата й 12 років позбавлення волі – для молодшого, які підозрюються у шпигунській діяльності на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведське інформагентство TT.

Братів віком 42 та 35 років звинувачують у шпигунстві проти Швеції протягом десяти років за дорученням російської розвідувальної служби ГРУ. 42-річному чоловіку також інкримінують несанкціоноване поводження із секретною інформацією за обтяжувальних обставин.

За словами прокурора Матса Люнгквіста, зловмисники отримали інформацію завдяки роботі 42-річного чоловіка на Шведську службу безпеки та Службу військової розвідки та безпеки Збройних сил Швеції. Його молодший брат в основному займався контактами з ГРУ.

Він уточнив, що максимальне покарання, якого просить прокуратура, стосується випадку, якщо суд Стокгольма повністю підтвердить вину чоловіків. Якщо ж суд визнає, що брати "забезпечували і сприяли" поширенню секретної інформації, але не розголошували її, 42-річному чоловікові загрожує щонайменше 16 років ув'язнення, а 35-річному – вісім років позбавлення волі.

Захист обвинувачених своєю чергою заявив, що вимагає повного виправдання чоловіків, оскільки вони категорично заперечують будь-яку провину.

Основне слухання справи у Стокгольмському окружному суді завершилося у понеділок. Чоловіки клопотали про звільнення після судового засідання, однак суд вирішив, що вони мають залишатися під вартою до винесення вироку.

Вирок у справі, як очікується, буде оголошено 19 січня.

Нагадаємо, про висунення обвинувачення чоловікам стало відомо в листопаді 2021 року. Шведська прокуратура тоді заявила, що їхній акт шпигунства вважається серйозним правопорушенням, оскільки він "стосується обставин великої важливості", а зібрана інформація "може заподіяти шкоду Швеції" в руках іноземної держави.