Прокуратура Швеции требует 12 лет и пожизненного заключения для братьев, которые шпионили для России

В суде Стокгольма прокуратура объявила в понедельник, что просит пожизненного заключения для старшего брата и 12 лет лишения свободы - для младшего, которые подозреваются в шпионской деятельности в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведское информагентство TT.

Братьев в возрасте 42 и 35 лет обвиняют в шпионаже против Швеции в течение десяти лет по поручению российской разведывательной службы ГРУ. 42-летнему мужчине также инкриминируют несанкционированное обращение с секретной информацией при отягчающих обстоятельствах.

По словам прокурора Матса Люнгквиста, злоумышленники получили информацию благодаря работе 42-летнего мужчины на Шведскую службу безопасности и Службу военной разведки и безопасности Вооруженных сил Швеции. Его младший брат в основном занимался контактами с ГРУ.

Он уточнил, что максимальное наказание, которого просит прокуратура, касается случая, если суд Стокгольма полностью подтвердит вину мужчин. Если же суд признает, что братья "обеспечивали и способствовали" распространению секретной информации, но не разглашали ее, 42-летнему мужчине грозит не менее 16 лет заключения, а 35-летнему - восемь лет лишения свободы.

Защита обвиняемых, в свою очередь, заявила, что требует полного оправдания мужчин, поскольку они категорически отрицают любую вину.

Основное слушание дела в Стокгольмском окружном суде завершилось в понедельник. Мужчины ходатайствовали об освобождении после судебного заседания, однако суд решил, что они должны оставаться под стражей до вынесения приговора.

Приговор по делу, как ожидается, будет объявлен 19 января.

Напомним, об объявлении обвинения мужчинам стало известно в ноябре 2021 года. Шведская прокуратура тогда заявила, что их акт шпионажа считается серьезным правонарушением, поскольку он "касается обстоятельств большой важности", а собранная информация "может причинить вред Швеции" в руках иностранного государства.