Посол України у Ватикані заявив, що його дім вимазали екскрементами

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що до його будинку в Римі в четвер пробралися невідомі, які обмазали вхідні двері, сходи та стіни екскрементами.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Юраш розповів агенції ANSA.

"Ми не знаємо, хто фізично вчинив акт вандалізму, але можемо уявити, хто його замовив", – сказав посол.

Відповідаючи на запитання, чи може бути до інциденту причетний Кремль, Юраш заявив: "Я думаю, що так, прямо чи опосередковано". Він додав, що посольство звернулося до поліції, й очікує на підвищення заходів безпеки.

Окрім того, в п’ятницю стало відомо про отримання консульством України в Неаполі пакунку з очима тварин. "Це скоординована кампанія і це близько десяти подібних інцидентів, які сталися в Європі", – вважає український дипломат.

Раніше у п'ятницю МЗС України повідомило про продовження цілеспрямованої кампанії терору та залякування українських дипустанов за кордоном.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Українське консульство в чеському місті Брно навіть було евакуйовано сьогодні вранці через підозрілий пакунок.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті: Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії.