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Посол Украины в Ватикане заявил, что его дом измазали экскрементами

Пятница, 2 декабря 2022, 18:25

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш заявил, что в его дом в Риме в четверг пробрались неизвестные, которые обмазали входную дверь, лестницу и стены экскрементами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Юраш рассказал агентству ANSA.

"Мы не знаем, кто физически совершил акт вандализма, но можем представить, кто его заказал", - сказал посол.

Отвечая на вопрос, может ли быть к инциденту причастен Кремль, Юраш заявил: "Я думаю, что да, прямо или косвенно". Он добавил, что посольство обратилось в полицию, и ожидает повышения мер безопасности.

Кроме того, в пятницу стало известно о получении консульством Украины в Неаполе пакета с глазами животных. "Это скоординированная кампания и это около десяти подобных инцидентов, которые произошли в Европе", - считает украинский дипломат.

Посольство Украины в Испании получило окровавленный пакет - МИД

Ранее в пятницу МИД Украины сообщил о продолжении целенаправленной кампании террора и запугивания украинских дипучреждений за рубежом.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. 

Украинское консульство в чешском городе Брно даже было эвакуировано сегодня утром из-за подозрительного пакета.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье: Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании.

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Ватикан

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