Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 28,8 млн євро
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив рішення про передачу Україні нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.
Це вже одинадцятий вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. Вартість вантажу становить 28,8 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила в Україну, зараз становить 189,2 млн євро.
"Оборона України триває. Потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомлятимуться більш детально. У наданні додаткової допомоги враховувані як потреби України, так і ресурсне становище фінської армії.
Крім того, президент вирішив, що Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних Сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.
У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ.