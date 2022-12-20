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Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 28,8 млн євро

Вівторок, 20 грудня 2022, 18:21

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо схвалив рішення про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

Це вже одинадцятий вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. Вартість вантажу становить 28,8 млн євро. Загальна вартість усіх пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила в Україну, зараз становить 189,2 млн євро.

"Оборона України триває. Потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

З оперативних причин та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, зміст, спосіб доставки або графік допомоги не повідомлятимуться більш детально. У наданні додаткової допомоги враховувані як потреби України, так і ресурсне становище фінської армії.

Крім того, президент вирішив, що Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних Сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.

У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ.

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Фінляндія Війна з РФ

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