Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 28,8 млн евро

Вторник, 20 декабря 2022, 18:21

Президент Финляндии Саули Ниинистьо одобрил решение о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Это уже одиннадцатый груз оборонной помощи из Финляндии в Украину. Стоимость груза составляет 28,8 млн евро. Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, которые Финляндия поставила в Украину, сейчас составляет 189,2 млн евро.

"Оборона Украины продолжается. Потребность в оборонной технике большая. Мы будем продолжать нашу поддержку", - заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

По оперативным причинам и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться более подробно. В предоставлении дополнительной помощи учитываются как потребности Украины, так и ресурсное положение финской армии.

Кроме того, президент решил, что Силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в учебной поддержке Вооруженных Сил Украины в Великобритании до конца 2023 года.

В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Британии, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Война с РФ

Статьи

ВТО перечеркивает наследие Трампа: удастся ли устранить причину глобальной торговой войны

Новое решение ВТО дает надежду мировой торговле выйти наконец из трамповской эпохи масштабного протекционизма (укр.)
20 декабря 2022 — Анжела Махинова, Sayenko Kharenko

Конгресс против Трампа: что грозит экс-президенту США за роль в штурме Капитолия

Расследования могут ударить по репутации Трампа, сделать его "токсичным" кандидатом, о котором вспоминают только из-за скандалов. И это уже начинает работать... (укр.)
20 декабря 2022 — Олег Павлюк, Европейская правда

Удавка для российской экономики: как начало действовать нефтяное эмбарго

Эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок уже приносят первые положительные результаты для Украины и мировой экономики.
19 декабря 2022 — Cветлана Романко, Razom We Stand