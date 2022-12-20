Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 28,8 млн евро

Президент Финляндии Саули Ниинистьо одобрил решение о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Это уже одиннадцатый груз оборонной помощи из Финляндии в Украину. Стоимость груза составляет 28,8 млн евро. Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, которые Финляндия поставила в Украину, сейчас составляет 189,2 млн евро.

"Оборона Украины продолжается. Потребность в оборонной технике большая. Мы будем продолжать нашу поддержку", - заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

По оперативным причинам и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться более подробно. В предоставлении дополнительной помощи учитываются как потребности Украины, так и ресурсное положение финской армии.

Кроме того, президент решил, что Силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в учебной поддержке Вооруженных Сил Украины в Великобритании до конца 2023 года.

В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Британии, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ.