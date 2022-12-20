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Конгрес США пропонує виділити майже $45 млрд на підтримку України й союзників у 2023-му – законопроєкт

Вівторок, 20 грудня 2022, 19:52

Комітет Сенату США з питань асигнувань у понеділок представив законопроєкт про урядовий бюджет на 2023 рік на суму 1,7 трильйона доларів, який, серед іншого, передбачає виділення більшої, ніж очікувалось, суми на підтримку України та союзників.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні на сайті комітету.

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У поясненні зазначається, що "законопроєкт передбачає виділення 44,9 мільярда доларів "на надзвичайну допомогу Україні та союзникам по НАТО".

Ці кошти будуть виділені на додаток до рекордних $858 млрд оборонних витрат на цей рік.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу у вівторок привітав крок Конгресу, наголосивши на необхідності федерального уряду реагувати на виклики, зокрема й щодо ситуації в Україні.

"Ми вітаємо додаткове фінансування, яке допоможе нам продовжувати підтримку України", – цитує слова Кірбі на брифінгу "Укрінформ".

Раніше повідомлялося, що лідери Сенату та Палати представників США налаштовані на ухвалення законопроєкту та його підпис президентом Джо Байденом до кінця тижня, аби уникнути перебоїв у роботі уряду через відсутність фінансування.

Нагадаємо, в листопаді президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити $37,7 млрд Україні як термінову допомогу у зв’язку із вичерпуванням уже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету.

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