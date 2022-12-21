Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Конституційний суд Іспанії ухвалив безпрецедентне рішення, що гальмує роботу уряду

Середа, 21 грудня 2022, 08:34

Конституційний суд Іспанії заборонив верхній палаті парламенту обговорювати і голосувати за поправки до кримінального кодексу країни, що стало безпрецедентним втручанням у діяльність законодавчого органу та несе потенційні політичні потрясіння для лівого коаліційного уряду напередодні року виборів.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Конституційний суд провів дев'ятигодинні дебати в понеділок та ухвалив рішення за поданням головної правої опозиційної Народної партії, яке зупинило проходження через парламент реформи про відбір суддів до судових інстанцій, включаючи сам Конституційний суд.

Іспанія перевірить вплив скороченого робочого тижня на продуктивність праці

Прем'єр-соціаліст Педро Санчес розкритикував Народну партію, заявивши, що це рішення є безпрецедентним за 44 роки іспанської демократії, а також в європейському масштабі, оскільки воно паралізувало роботу парламенту і вплинуло на оновлення складу Конституційного суду, як того вимагає конституція країни.

За його словами, "метою Народної партії було зберегти фальшивими засобами владу, в якій громадяни відмовили їм на виборах". Він закликав до спокою і пообіцяв, що уряд працюватиме над виходом із судового глухого кута "будь-якими необхідними заходами".

Критики розцінюють звернення Народної партії як атаку на суверенітет парламенту і її спробу уникнути втрати впливу в суді. Народна партія, у свою чергу, звинуватила уряд у спробі взяти під контроль суд.

Це рішення, перше в своєму роді за чотири десятиліття іспанської демократії, може мати невимовні наслідки для майбутніх законодавчих процедур і, можливо, спричинити головний біль Санчесу, який прагне переобратися на другий термін у 2023 році.

Конституційний суд часто приймає звернення з проханням призупинити і вивчити вже прийняті закони. Наразі він розглядає скарги Народної партії щодо кількох ключових законів, у тому числі про аборти, евтаназію та освіту. Але жодного разу він не втручався в законодавчий процес до того, як законопроект став законом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія

Статті

Більше Міцкевича: як війна змінила ставлення українців до культури та історії Польщі

Війна змінила ставлення українців до Польщі, посиливши інтерес до польської культури. Як після перемоги це вплине на відносини Києва та Варшави?
21 грудня 2022 — Лукаш Адамський, для Європейської правди

СОТ перекреслює спадок Трампа: чи вдасться усунути причину глобальної торговельної війни

Нове рішення СОТ дає надію світовій торгівлі вийти нарешті з трампівської доби масштабного протекціонізму.
20 грудня 2022 — Анжела Махінова, Sayenko Kharenko

Конгрес проти Трампа: що загрожує експрезиденту США за роль у штурмі Капітолія

Розслідування можуть вдарити по репутації Трампа, зробити його "токсичним" кандидатом, про якого згадують лише через скандали. І це вже починає працювати...
20 грудня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда