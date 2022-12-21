Конституційний суд Іспанії ухвалив безпрецедентне рішення, що гальмує роботу уряду

Конституційний суд Іспанії заборонив верхній палаті парламенту обговорювати і голосувати за поправки до кримінального кодексу країни, що стало безпрецедентним втручанням у діяльність законодавчого органу та несе потенційні політичні потрясіння для лівого коаліційного уряду напередодні року виборів.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Конституційний суд провів дев'ятигодинні дебати в понеділок та ухвалив рішення за поданням головної правої опозиційної Народної партії, яке зупинило проходження через парламент реформи про відбір суддів до судових інстанцій, включаючи сам Конституційний суд.

Прем'єр-соціаліст Педро Санчес розкритикував Народну партію, заявивши, що це рішення є безпрецедентним за 44 роки іспанської демократії, а також в європейському масштабі, оскільки воно паралізувало роботу парламенту і вплинуло на оновлення складу Конституційного суду, як того вимагає конституція країни.

За його словами, "метою Народної партії було зберегти фальшивими засобами владу, в якій громадяни відмовили їм на виборах". Він закликав до спокою і пообіцяв, що уряд працюватиме над виходом із судового глухого кута "будь-якими необхідними заходами".

Критики розцінюють звернення Народної партії як атаку на суверенітет парламенту і її спробу уникнути втрати впливу в суді. Народна партія, у свою чергу, звинуватила уряд у спробі взяти під контроль суд.

Це рішення, перше в своєму роді за чотири десятиліття іспанської демократії, може мати невимовні наслідки для майбутніх законодавчих процедур і, можливо, спричинити головний біль Санчесу, який прагне переобратися на другий термін у 2023 році.

Конституційний суд часто приймає звернення з проханням призупинити і вивчити вже прийняті закони. Наразі він розглядає скарги Народної партії щодо кількох ключових законів, у тому числі про аборти, евтаназію та освіту. Але жодного разу він не втручався в законодавчий процес до того, як законопроект став законом.