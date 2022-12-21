Конституционный суд Испании принял беспрецедентное решение, тормозящее работу правительства

Конституционный суд Испании запретил верхней палате парламента обсуждать и голосовать за поправки в уголовный кодекс страны, что стало беспрецедентным вмешательством в деятельность законодательного органа и несет потенциальные политические потрясения для левого коалиционного правительства накануне года выборов.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Конституционный суд провел девятичасовые дебаты в понедельник и принял решение по заявлению главной правой оппозиционной Народной партии, которое остановило прохождение через парламент реформы об отборе судей в судебные инстанции, включая сам Конституционный суд.

Премьер-социалист Педро Санчес раскритиковал Народную партию, заявив, что это решение является беспрецедентным за 44 года испанской демократии, а также в европейском масштабе, поскольку оно парализовало работу парламента и повлияло на обновление состава Конституционного суда, как того требует конституция страны.

По его словам, "целью Народной партии было сохранить фальшивыми средствами власть, в которой граждане отказали им на выборах". Он призвал к спокойствию и пообещал, что правительство будет работать над выходом из судебного тупика "любыми необходимыми мерами".

Критики расценивают обращение Народной партии как атаку на суверенитет парламента и ее попытку избежать потери влияния в суде. Народная партия, в свою очередь, обвинила правительство в попытке взять под контроль суд.

Это решение, первое в своем роде за четыре десятилетия испанской демократии, может иметь неописуемые последствия для будущих законодательных процедур и, возможно, вызвать головную боль у Санчеса, который стремится переизбраться на второй срок в 2023 году.

Конституционный суд часто принимает обращения с просьбой приостановить и изучить уже принятые законы. Сейчас он рассматривает жалобы Народной партии по нескольким ключевым законам, в том числе об абортах, эвтаназии и образовании. Но ни разу он не вмешивался в законодательный процесс до того, как законопроект стал законом.