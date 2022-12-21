Спікерка Палати представників офіційно запросила Зеленського виступити у Конгресі

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі офіційно запросила президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу 21 грудня під час його візиту до Вашингтона.

Про це повідомила пресслужба Пелосі, пише "Європейська правда".

Спікерка надіслала Зеленському листа від імені лідерів республіканців та демократів у Конгресі.

"З величезною повагою і захопленням вашим видатним лідерством, від імені двопартійного керівництва Конгресу запрошую вас виступити на спільному засіданні Конгресу у середу, 21 грудня… Перед жахливими звірствами Путіна борці за свободу України надихають світ сталевою волею і незламним духом, відбиваючи неспровоковане варварське вторгнення Росії. У ці темні часи ваше сміливе, патріотичне, невтомне лідерство об’єднало не лише український народ, але й увесь світ ставати на передову боротьби за свободу", - пише Ненсі Пелосі у листі.

Вона додає, що боротьба за свободу України зараз є боротьбою за саму демократію.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня стало відомо, що Володимир Зеленський прямує до США - у свою першу закордонну поїздку після 24 лютого. Неофіційно повідомляли, що президент США Джо Байден на зустрічі із Зеленським оголосить новий пакет допомоги Україні на суму близько 2 млрд доларів, який міститиме у тому числі батарею ЗРК Patriot.

Від співрозмовників у Білому домі американські ЗМІ дізналися, що Зеленський їде до Вашингтона на запрошення Байдена, деталі візиту обговорили у телефонній розмові 11 грудня.

Польські ЗМІ зафіксували, що Зеленський прибув з України до Польщі потягом, а звідти вилетів до США.